İlginizi Çekebilir

Batı Akdeniz'den 11 ayda 2 milyar 471 milyon dolarlık ihracat
Adana'da camide vatandaşlar siber dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi
Hatay'da iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Osmaniye’de Başsavcı Arısoy ve Vali Yılmaz, HSK Heyetini Ağırladı
Burdur'da kaçak avcılık yapan 4 kişiye 40 bin lira ceza
Babacan Meridian projesi Gayrettepe'de yükseliyor
Sürat Kargo, kasım kampanyalarında günlük 900 bin gönderi teslim etti
Osmaniye’de beton mikseri uçuruma devrildi, sürücü yaralandı
Osmaniye'de 2 kişin öldüğü 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Hasanbeyli’de rezerv yapı alanında 70 işyeri, 68 konut ve 600 kişilik cami yükseliyor

Osmaniye'de 2 kişin öldüğü 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Osmaniye

Osmaniye'de 2 kişin öldüğü 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Osmaniye'de üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Kaza anı ise çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 
Kaza, saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Dumlupınar Mahallesi İskender Türkmen Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.Y.’nin kullandığı 46 FE 830 plaka otomobil, Kadirli istikametinden direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen Ö.A.’nın kullandığı 27 HY 125 plakalı ticari araç ve A.K. idaresindeki 31 AT 080 plaka otomobille çarpışarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araçlarda sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçlarda sıkışanlardan Ahmet Yaybel (56) ve Muhammet Yaybel (10)’in hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan 7 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ederken, kaza anına ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Korkunç kaza an be an görüntülere yansıdı. 



Osmaniye 5.12.2025 16:38:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye' kişin öldüğü kişinin yaralandığı kamerada

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Osmaniye Fıstığının Değeri Artıyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Batı Akdeniz'den 11 ayda 2 milyar 471 milyon dolarlık ihracat

2

Adana'da camide vatandaşlar siber dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi

3

Hatay'da iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

4

Osmaniye’de Başsavcı Arısoy ve Vali Yılmaz, HSK Heyetini Ağırladı

5

Burdur'da kaçak avcılık yapan 4 kişiye 40 bin lira ceza

6

Babacan Meridian projesi Gayrettepe'de yükseliyor

7

Sürat Kargo, kasım kampanyalarında günlük 900 bin gönderi teslim etti

8

Osmaniye’de beton mikseri uçuruma devrildi, sürücü yaralandı

9

Osmaniye'de 2 kişin öldüğü 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada

10

Hasanbeyli’de rezerv yapı alanında 70 işyeri, 68 konut ve 600 kişilik cami yükseliyor