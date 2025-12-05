Osmaniye'de 2 kişin öldüğü 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Osmaniye'de üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Kaza anı ise çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Dumlupınar Mahallesi İskender Türkmen Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.Y.’nin kullandığı 46 FE 830 plaka otomobil, Kadirli istikametinden direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen Ö.A.’nın kullandığı 27 HY 125 plakalı ticari araç ve A.K. idaresindeki 31 AT 080 plaka otomobille çarpışarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araçlarda sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçlarda sıkışanlardan Ahmet Yaybel (56) ve Muhammet Yaybel (10)’in hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan 7 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ederken, kaza anına ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Korkunç kaza an be an görüntülere yansıdı.