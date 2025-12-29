İlginizi Çekebilir

Yarım asırlık çoban kavalından çıkardığı nağmelerle sürüsünü kontrol ediyor
Osmaniye’de 350 Umreciye Umre Öncesi Eğitim
OKÜ Rektörü Uzun’dan vefat eden öğrenci için taziye mesajı
Türk troleybüsleri Prag'da hizmet vermeye başlayacak
"Rosatom Satranç Kupası"nda ödüller sahiplerini buldu
Antalya'da mantar toplamak için ormanlık alana giden kişi ölü bulundu
Wilson hastası kadının yeni yıl dileği "karaciğer nakliyle" gerçek oldu
Syedra Antik Kenti'nin zeytinyağı üretim merkezi olduğu tespit edildi
Türkiye Kazakistan'a en fazla turist gönderen 5. ülke
Kozan ilçesinde vefat eden muhtarın mahallesinde seçim yapıldı

Osmaniye’de 350 Umreciye Umre Öncesi Eğitim

Osmaniye’de 350 Umreciye Umre Öncesi Eğitim

Osmaniye’de 350 Umreciye Umre Öncesi Eğitim

Osmaniye'de yarıyıl dönemine denk gelen umre turlarına katılacak olan 350 kişilik umreci grubu için eğitim semineri düzenlendi. Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda, İmam Hatip Serkan Demirel’in okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İl Müftüsü Dr. Ahat Taşcı umrecilere hitap ederek umrenin manevi atmosferi, ibadet bilinci ve yolculuk sürecinin anlamı üzerinde durdu. Dr. Taşcı, umrenin bir arınma ve yenilenme vesilesi olduğunu vurgulayarak umrecilerin bu yolculuğa kalben ve fikren hazırlanmalarının önemine dikkat çekti.
Eğitim programı kapsamında; İl Müftü Yardımcısı Ahmet Sevinç, Şube Müdürü Muhsin Yeşildemir ve Murakıp Dr. Kübra Kamer Ekici, görev alanlarına ilişkin konularda umrecilere bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca umre turlarında görev alacak kafile başkanları, din görevlileri ve kadın irşat görevlileri de programa katılarak umrecilerle bir araya geldi. Eğitim seminerine katılan umreciler de yapacakları umre ibadeti öncesi kendileri için yapılan bu bilgilendirmelerin son derece faydalı olduğunu belirterek gerçekleştirilen eğitim ve ikramlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. 



Osmaniye 29.12.2025 13:39:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye’ Umreciye Öncesi Eğitim

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Kanalizasyon Neden Patlar?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2025 yılına güle güle derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Yarım asırlık çoban kavalından çıkardığı nağmelerle sürüsünü kontrol ediyor

2

Osmaniye’de 350 Umreciye Umre Öncesi Eğitim

3

OKÜ Rektörü Uzun’dan vefat eden öğrenci için taziye mesajı

4

Türk troleybüsleri Prag'da hizmet vermeye başlayacak

5

"Rosatom Satranç Kupası"nda ödüller sahiplerini buldu

6

Antalya'da mantar toplamak için ormanlık alana giden kişi ölü bulundu

7

Wilson hastası kadının yeni yıl dileği "karaciğer nakliyle" gerçek oldu

8

Syedra Antik Kenti'nin zeytinyağı üretim merkezi olduğu tespit edildi

9

Türkiye Kazakistan'a en fazla turist gönderen 5. ülke

10

Kozan ilçesinde vefat eden muhtarın mahallesinde seçim yapıldı