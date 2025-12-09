Osmaniye’de 35 yıllık öğretmen Eray Akdağ’a duygusal veda

Osmaniye'de 35 yıldır görev yapan Almanca öğretmeni Eray Akdağ, 65 yaşında Osmaniye TOBB Fen Lisesi’nden emekliye ayrıldı. Okulda düzenlenen veda programı, hem öğrenciler hem de öğretmenler için duygu dolu anlara sahne oldu.

Hazırlanan özel etkinlikte, hoparlörlerden “Hatıran Yeter” şarkısı çalınırken sınıfından öğrencilerinin alkışları eşliğinde çıkan Akdağ, okul koridorlarında kendisine sevgi gösterisinde bulunan öğrencilerinin arasından geçerek dışarıya uğurlandı. Öğrenciler öğretmenlerini “Sizi çok seviyoruz hocam” diyerek uğurladı. Bu özel anlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan veda videosu eşliğinde sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Eray öğretmen evden çıkarken hiçbir zaman ‘işe gidiyorum’ demedi, ‘okula gidiyorum’ dedi. Bir öğretmen için derse girmek bir iş değil; geleceğin fidanlarını yeşertmek, toplumun temellerini oluşturmak ve insani değerler kazandırmaktır. Eray öğretmen de bu anlayışla 35 yıl görev yaptıktan sonra emekliye ayrıldı. Kendisine emekleri, sabrı ve katkıları için gönülden teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz. İyi ki varsınız Eray öğretmenim.”

Eray Akdağ ise veda konuşmasında, “Çok harika bir program oldu, çok sağ olun. Böyle bir okulda olmak gerçekten büyük bir mutluluk. Hepinizi seviyorum. Türkiye kazansın, ileride Türkiye sizlere emanet. Güzel şeyler yapın, çok sağ olun.” Dedi. Öğrencileriyle tek tek kucaklaşan Akdağ, meslek hayatına unutulmaz bir veda ile nokta koydu. Etkinlikte duygusal anlar yaşandı.