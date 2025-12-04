Osmaniye’de 3 Araç Birbirine Girdi: 2 Ölü, 7 Yaralı

İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de üç aracın karıştığı trafik kazasında 1’i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında merkez Dumlupınar Mahallesi İskender Türkmen Caddesi’nde, şehirlerarası otogar yakınlarında Cevdetiye beldesi istikametinde meydana geldi. Sürücülerin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 27 HY 125 plakalı ticari araç, 46 FE 830 plakalı otomobil ve 31 AT 080 plakalı otomobilin çarpışması sonucu zincirleme kaza yaşandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazaya karışan araçlarda sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 7 yaralı, Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada 1’i çocuk olmak üzere 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.



Osmaniye 4.12.2025 22:00:00 0
