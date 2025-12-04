Osmaniye’de 6 işyerini soyan şüpheli, önce kameralara sonra polise yakalandı

Osmaniye'de farklı tarihlerde 6 farklı işyerinden hırsızlık gerçekleştiren şüpheli polis ekiplerince çaldığı malzemelerle birlilikte yakaladı. 5’i hırsızlık olmak üzere toplam 8 suç kaydının bulunan şüpheli sevk eidldiği mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 20 Ekim – 29 Kasım 2025 tarihleri arasında kent merkezinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin güvenlik kameralarını tek tek incelemeye alan polis, kimliği belirlenen şüpheli T.C’yi hırsızlık sonucu elde edildiği değerlendirilen çok sayıda malzemeyle birlikte yakaladı.

Şüpheliden ele geçirilen malzemeler arasında 1 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, 2 şarj aleti, 2 kol saati, 1 tıraş makinesi, 2 tornavida, 1 çekiç, 5 banka kartı, 1 televizyon, 1 tablet ile 23 bin 215 TL nakit para bulundu. 5’i hırsızlık olmak üzere toplam 8 suç kaydının bulunan T.C.’nin kentteki 6 farklı işyerine girerek hırsızlık yaptığı belirlendi.

Şüphelinin girdiği bir işyerinde, kilitli çekmeceyi tornavida ile zorlayarak kırdığı, daha sonra aynı iş yerine yeniden girip masa üzerindeki sadaka kumbaralarını çalarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bir diğer görüntüde ise işyerini dışarıdan kontrol ettiği, ardından pencereden içeri girerek kasadaki para ile telefonu aldığı görüldü. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.