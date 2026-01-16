İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de 7 kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Osmaniye'de işçi servisi minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen ve 7 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hafif ticari aracın şerit değiştirerek karşı yönden gelen minibüsle kafa kafaya çarpıştığı, kaza yapan iki aracın arasından ise son anda bir taksinin geçtiği görüldü.
Kaza, 14 Ocak günü saat 15.00 sıralarında eski Toprakkale yolu üzerindeki askeriye önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü isimleri öğrenilemeyen 80 AIB 523 plakalı hafif ticari araç ile 34 NJP 945 plakalı işçi taşıyan minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toprakkale Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Diğer yandan kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda hafif ticari aracın seyir halindeyken şerit değiştirerek karşı yönden gelen minibüsle kafa kafaya çarpıştığı, kaza yapan iki aracın arasından ise son anda bir taksinin geçtiği görüldü.



