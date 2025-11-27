İlginizi Çekebilir

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Tarsus'ta temaslarda bulundu
Kahramanmaraş'ta bir kişi tartıştığı amcasını silahla yaraladı
ATO ve Esnaf Odası'ndan Adana kebabı ustalık eğitimi
Adana'da tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleriyle 8 bin kişiye istihdam sağlanacak
Antalya'da polisten şafak operasyonu
UNICEF ve Rönesans Holding'ten gençlerin eğitimi için işbirliği
Mersin'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Antalya'da gençler atlı sporlar hakkında bilgilendirildi
Antalya'da "Eski Kıyafetlerle İleri Dönüşüm Atölyesi" düzenlendi
Dörtyol ilçesinde fırın ve pastaneler denetlendi

Osmaniye’de 84 sporcu genç raketler turnuvasında yarıştı

Osmaniye’de 84 sporcu genç raketler turnuvasında yarıştı

Osmaniye’de 84 sporcu genç raketler turnuvasında yarıştı

Osmaniye'de genç sporcuları bir araya getiren Genç Raketler Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde ki turnuva, il genelinden yoğun bir katılım alarak toplam 84 sporcunun mücadele ettiği heyecan dolu karşılaşmalara sahne oldu. Genç sporcular, antrenörlerinin desteği ve tribünlerin coşkulu atmosferiyle kıyasıya rekabet ederken; fair-play ruhu ve centilmenlik ön planda tutuldu.
Etkinlik boyunca hem spor kültürünü geliştirmek hem de gençlerin becerilerini sergileyebileceği alanlar oluşturmak amacıyla çeşitli bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri de gerçekleştirildi. Öğrenciler, aileler ve üniversite topluluğu tarafından yoğun ilgi gören turnuva, gün sonunda dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesiyle tamamlandı.
Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; sporu tabana yaymak, gençleri aktif yaşamla buluşturmak ve her branşta daha fazla sporcu yetiştirmek adına çalışmalara kararlılıkla devam edileceği vurgulandı. 
Açılış programında konuşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz ise gençlerin sporla buluşmasının sadece fiziksel gelişim değil; yaşam kalitesi, okul başarısı ve motivasyon açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Vali Yılmaz, “Osmaniye’nin spor alanındaki başarısını artırmak için tüm kurumlarımızla iş birliği içinde çalışıyoruz. Bu tür turnuvalar hem yetenekli sporcuların ortaya çıkmasına hem de gençlerimizin sosyal açıdan güçlenmesine katkı sağlıyor. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, sporcularımıza başarılar diliyorum.” Dedi. 



Osmaniye 27.11.2025 15:03:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye’ sporcu raketler turnuvasında yarıştı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Egzozu Patlak Motorlardan Bıktık Artık
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Tarsus'ta temaslarda bulundu

2

Kahramanmaraş'ta bir kişi tartıştığı amcasını silahla yaraladı

3

ATO ve Esnaf Odası'ndan Adana kebabı ustalık eğitimi

4

Adana'da tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleriyle 8 bin kişiye istihdam sağlanacak

5

Antalya'da polisten şafak operasyonu

6

UNICEF ve Rönesans Holding'ten gençlerin eğitimi için işbirliği

7

Mersin'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

8

Antalya'da gençler atlı sporlar hakkında bilgilendirildi

9

Antalya'da "Eski Kıyafetlerle İleri Dönüşüm Atölyesi" düzenlendi

10

Dörtyol ilçesinde fırın ve pastaneler denetlendi