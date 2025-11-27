Osmaniye’de 84 sporcu genç raketler turnuvasında yarıştı

Osmaniye'de genç sporcuları bir araya getiren Genç Raketler Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde ki turnuva, il genelinden yoğun bir katılım alarak toplam 84 sporcunun mücadele ettiği heyecan dolu karşılaşmalara sahne oldu. Genç sporcular, antrenörlerinin desteği ve tribünlerin coşkulu atmosferiyle kıyasıya rekabet ederken; fair-play ruhu ve centilmenlik ön planda tutuldu.

Etkinlik boyunca hem spor kültürünü geliştirmek hem de gençlerin becerilerini sergileyebileceği alanlar oluşturmak amacıyla çeşitli bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri de gerçekleştirildi. Öğrenciler, aileler ve üniversite topluluğu tarafından yoğun ilgi gören turnuva, gün sonunda dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesiyle tamamlandı.

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; sporu tabana yaymak, gençleri aktif yaşamla buluşturmak ve her branşta daha fazla sporcu yetiştirmek adına çalışmalara kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

Açılış programında konuşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz ise gençlerin sporla buluşmasının sadece fiziksel gelişim değil; yaşam kalitesi, okul başarısı ve motivasyon açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Vali Yılmaz, “Osmaniye’nin spor alanındaki başarısını artırmak için tüm kurumlarımızla iş birliği içinde çalışıyoruz. Bu tür turnuvalar hem yetenekli sporcuların ortaya çıkmasına hem de gençlerimizin sosyal açıdan güçlenmesine katkı sağlıyor. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, sporcularımıza başarılar diliyorum.” Dedi.