Osmaniye’de 89 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Osmaniye'de polisin bir ikamette yaptığı aramada, depo ve araç içerisinden 89 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 6 Aralık günü, Toprakkale İlçesi’ne bağlı Türkmen Beldesi’nde bir ikamete operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, evin alt katındaki depo bölümünde ve ikametin önünde park halinde bulunan minibüs içerisinde kolilere istiflenmiş halde toplam 89 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Operasyon kapsamında Z.T. yakalanarak gözaltına alındı. Suç ve suçlularla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü belirten emniyet yetkilileri, ele geçirilen kaçak sigaraların imha edilmek üzere muhafaza altına alındığını ifade etti.