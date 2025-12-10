Osmaniye’de 90 Kişi Tutuklandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, Kasım 2025 tarihleri arasında kent genelinde yürütülen asayiş, narkotik, kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığına yönelik faaliyetlerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan verilere göre, güvenlik birimleri ay boyunca geniş kapsamlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Asayiş olaylarında toplam 784 şüpheli yakalandı. Bu kişilerden 64’ü tutuklanırken, 40’ı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 680 şüpheli ise ifade işlemlerinin ardından adli makamların talimatına göre serbest bırakıldı.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 142 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 23’ü tutuklandı, 4’üne adli kontrol uygulandı, 115’i ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaçakçılık, ulusal güvenliğe karşı suçlar ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde yakalanan 45 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla, 38’i ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 8 şüphelinin tamamı tutuklandı. Ayrıca ülkede düzensiz bulunduğu tespit edilen 56 yabancı uyruklu kişi, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan, çeşitli suçlardan aranan 568 kişi yakalandı. Bu kişilerin 146’sı tutuklanırken, 422’si adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kasım 2025’te ele geçirilen suç unsurları ise şöyle sıralandı:

943 adet uyuşturucu hap, 117 gram esrar ve türevleri, 367 gram metamfetamin, 391 gram bonzai, 53 gram fubinica, 65 gram eroin, 3 gram kokain, 30 tabanca, 9 kurusıkı tabanca, 31 av tüfeği, 10.163 adet tabanca fişeği, 10 adet delici/kesici alet, 8 otomobil ve motosiklet, 12.809 paket gümrük kaçağı sigara, 120 elektronik sigara, 1.032.900 adet makaron, 56 kg nargile tütünü, 3 kilo 450 gram pipo tütünü, 275 kg tütün, 21 gümrük kaçağı cep telefonu, 32 adet cumhuriyet altını, Uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 9.490 TL nakit para, Trafik denetimlerinde ise;Abartı egzoz nedeniyle 78 araca 147.894 TL, Çift sıra park ihlalinden 40 araca 39.720 TL, Engelli yerine park yapan 191 araca 379.326 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 551 araç, 217 motosiklet ve elektrikli bisiklet olmak üzere toplam 768 araç trafikten men edildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen kararlı çalışmaların yıl boyunca aralıksız devam edeceğini vurguladı.