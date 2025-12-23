Osmaniye’de adalet öğrencileri klavye hızında yarıştı

Osmaniye Merkez Rahime Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Alanı Zabıt Kâtipliği Dalı öğrencilerine yönelik ilk kez “Hızlı Klavye Kullanımı Yarışması” gerçekleştirildi. Üç gün süren ve 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf düzeyinde gerçekleştirilen yarışmaya 105 öğrenci katıldı. Yarışma sonucunda birinciliği Rabia Efna Demir, ikinciliği Vildane Kübra Köroğlu, üçüncülüğü ise Elif Karayiğit elde etti. Dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi. Okulda oluşturulan temsili mahkeme salonunda eğitim alan öğrenciler, hem teorik hem uygulamalı derslerle mesleki deneyim kazanırken, düzenlenen yarışmayla da klavye kullanımında önemli bir tecrübe elde ettikleri vurgulandı.

Okul Müdürü Reşit Pırnaz, yarışmanın düzenlenmesindeki temel amaçlarının mesleki ve teknik eğitimin tanıtımına katkı sunmak, öğrencilerin mesleki gelişimlerini desteklemek ve Rahime Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak ahilik kültürünü esas alan mesleki eğitimin temsilcilerini yetiştirmek olduğunu söyledi. Müdür Pırnaz, “Yaklaşık bin öğrencimizle birlikte adalet alanının yanı sıra bilişim, yiyecek içecek, moda tasarım ve çocuk gelişimi alanlarında da eğitim veriyoruz. Okulumuzda Anadolu Meslek ve Mesem programları uygulanmaktadır.” dedi.

Adalet Alan Şefi Ahmet Hakan Anacık, alanın 2014-2015 eğitim öğretim yılında faaliyete başladığını belirterek, “Mevcut 12. Sınıf öğrencilerimizle birlikte 9’uncu dönem mezun öğrencilerimiz olacaktır. Bugüne kadar yaklaşık 300’e yakın öğrencimiz alanımızdan mezun olup, akademik veya mesleki olarak kariyer yapmışlardır. Öğrencilerimiz 9’uncu sınıfta alan, 10 ve 11’inci sınıfta dal eğitimi alarak 12’nci sınıfta Osmaniye Adliyesinin değişik kalemlerinde veya özel hukuk bürolarında işletmelerde mesleki eğitim yaparak mesleki tecrübe elde etmekteler.” Dedi.

Hızlı klavye kullanımı yarışmasıyla ilgili bilgi de veren Anacık, “Buradaki amacımız öğrencilerimizin alana olan aidiyet duygusunu arttırmak, mesleki ortamda birlik ve beraberlik içerisinde tecrübe edinmelerini sağlamaktır. Bu yarışmanın bir kaybedeni yoktur. Yarışmaya katılan bütün öğrencilerimiz kazanmış sayılmaktadır. Yapmış olduğumuz etkinlikler öğrencilerimizin ilerleyen yıllarda mesleki gelişimlerine ve çalışmalarına katkı sağladığı düşüncesiyle farklı etkinliklerimiz de mevcuttur” diye konuştu.

Yarışmada birinci olan 12’nci sınıf öğrencisi Rabia Efna Demir, bu alana kendi isteğimle geldiğini belirterek, “Zabıt kâtipliği unvanıyla mezun olacağımız için klavye kullanımının hızlı ve doğru bir şekilde öğrenilmesi adalet alanı açısından büyük önem taşıyor. Bu yarışma bizim için bu anlamda çok önemliydi. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.