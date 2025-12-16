İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de aile hekimlerinden eş zamanlı tepki: Bırakın hekimlik yapalım

Osmaniye Aile Hekimleri Derneği (OSAHED) 2. Başkanı Dr. Kadir Yıldırım, aile hekimliği sisteminde yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla 81 ilde eş zamanlı yapılan açıklamalara Osmaniye’den destek verdiklerini söyledi.
Dr. Yıldırım, son bir yılda aile sağlığı merkezlerine başvurmayan kayıtlı hastalar nedeniyle aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının ücret katsayılarının ilk kez yarıya indirilerek kesintiye uğratıldığını belirtti. Aile hekimlerinin ağır ve yıpratıcı bir performans sistemi baskısı altında çalıştığını vurgulayan Yıldırım, günlük 70’i aşan yoğun poliklinik sayısına rağmen binlerce verinin sisteme girilmesinin beklendiğini ifade etti.
Ücretlerin büyük bölümünün öngörülemez performans kriterlerine bağlandığını dile getiren Yıldırım, “Aile hekimlerinin aldığı ücretin yalnızca yüzde 35’i taban ödemedir. İzin aldığımızda ya da hastalandığımızda gelirimiz en düşük memur maaşının altına düşebiliyor. Başka hiçbir meslekte bu kadar ağır performansa dayalı bir ödeme sistemi yoktur” dedi.
VERGİ YÜKÜ HEKİMLERİN SIRTINDA
Nüfus düzenlemesiyle ücretlerin düşmeyeceğine dair verilen sözlerin tutulmadığını söyleyen Yıldırım, pozitif performans adı altında çok sayıda parametreyle kesintilerin devreye sokulduğunu belirtti. Kamu hekimlerinin aynı zamanda en fazla vergi veren meslek gruplarından biri olduğuna dikkat çekerek, vergi yükünün azaltılmasına yönelik düzenleme çağrısında bulundu.
Açıklamada, devlet tarafından aranan ya da uzun süredir ASM’ye gelmeyen vatandaşlar nedeniyle hekimlerin ücretlerinden kesinti yapılmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı. “Bizlerden hem hekimlik hem dedektiflik yapmamız isteniyor. Biz hekimlik yapmak istiyoruz, hafiye değiliz” diyen Yıldırım, hekimlerin bilgisayar başında veri girmeye zorlanmasının hastaya ayrılan zamanı azalttığını ifade etti.
YÖNETMELİK DEĞİŞSİN TALEBİ
Dr. Kadir Yıldırım, mevcut yönetmeliğin kaldırılarak sahada çalışan aile hekimlerinin katkısıyla hazırlanacak, bilimsel ve uygulanabilir yeni bir yönetmeliğin yürürlüğe konmasını talep etti. “Hastanın en iyi şartlarda hizmet aldığı, aile hekimlerinin de insani koşullarda çalıştığı bir sistem istiyoruz. Bırakın hekimlik yapalım, tıp diplomamızın hakkını verelim” diyerek açıklamasını tamamladı.



Osmaniye 16.12.2025
