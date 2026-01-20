Osmaniye’de asansör boşluğuna düşen Hürü Toklu hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde, üçüncü kattan asansör boşluğuna düşen Hürü Toklu (66) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karataş Mahallesi 9 No’lu Sokak’ta bulunan Karaboyun Apartmanı’nda yaşandı. Evli ve 5 çocuk annesi Hürü Toklu, iddiaya göre, komşu ziyareti için çıktığı apartmanda dönüş sırasında asansörü kullanmak istedi.

Apartmanın 3. katında asansör kapısını açan talihsiz kadın, kabinin kat seviyesinde olmadığını fark edemeyerek asansör boşluğuna düştü. Asansörün olay sırasında 4. katta asılı kaldığı bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla düştüğü boşluktan çıkarılan Hürü Toklu, ambulansla Toprakkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hürü Toklu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haber, ailesi ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.

Olayın ardından polis ekipleri apartmandaki asansörü mühürledi. Kazanın nedenine ilişkin detaylı teknik inceleme başlatıldığı ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.