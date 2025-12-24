İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de Başhekim Koçer’e Veda Programı

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2023 yılından bu yana başhekimlik görevini yürüten Uzman Dr. Mürsel Koçer için, görev süresinin sona ermesi dolayısıyla veda programı düzenlendi. Karaçay Restoran’da gerçekleştirilen programa Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ile Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy ev sahipliği yaptı. 
Programda konuşan Uzman Dr. Mürsel Koçer, görev süresinin sona ermesi nedeniyle düzenlenen veda yemeği için Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy’a teşekkür ederek, “Görev yaptığım süre boyunca ilimizde sağlık hizmetlerinin daha ileriye taşınması adına uyum ve iş birliği içerisinde çalıştığımız tüm kurum yöneticileri ve paydaşlarla aynı sofrada bulunmak benim için büyük bir mutluluk ve onur oldu. Desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Valimize, Sayın Cumhuriyet Başsavcımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Osmaniye’ye hizmet etmenin gururunu her zaman yüreğimde taşıyacağım” dedi.
Programın sonunda Vali Yılmaz ve Cumhuriyet Başsavcısı Arısoy, Başhekim Koçer’e plaket ve çeşitli hediyeler takdim ederek, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.



Osmaniye 24.12.2025 11:47:00
