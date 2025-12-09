İlginizi Çekebilir

Adana'da sulama kanalına devrilen minibüsteki 18 kişi yaralandı
Mersin'de "Tam Ölçekli Radyasyon Acil Durum Tatbikatı" yapıldı
Mersin'de çalıştığı iş yerine "yağma" süsü veren personel ve 2 şüpheliye gözaltı
Akseki'nin 5 Yıllık Yerel Kalkınma Stratejisi IPARD LEADER programından onay aldı
Antalya Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvasında Antalya Sağlıkspor birinci oldu
Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Sudan'a çadır ulaştıracak ikinci yardım gemisi Mersin'den yola çıktı
Isparta'da 22 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan, "Şehit Aileleri Buluşması"nda konuştu:
Tokat'ta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden askerin cenazesi Isparta'da defnedildi

Osmaniye’de çiftçilere 61 bin 106 adet sertifikalı zeytin fidanı dağıtıldı

Osmaniye’de çiftçilere 61 bin 106 adet sertifikalı zeytin fidanı dağıtıldı

Osmaniye’de çiftçilere 61 bin 106 adet sertifikalı zeytin fidanı dağıtıldı

Osmaniye'de Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi kapsamında 61 bin 106 adet sertifikalı zeytin fidanı düzenlenen törenle çiftçilere dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde, engebeli ve atıl durumdaki alanların yeniden üretime kazandırılması amacıyla Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından temin edilen zeytin fidanları çiftçilere teslim edildi. İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Vali Yardımcısı Deniz Pişkin, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Kolabaş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, birlik ve oda başkanları, kurum yöneticileri ve çiftçiler katıldı. İl Müdürü Kolabaş, Osmaniye’de zeytinciliğin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Bugün dağıtımını yaptığımız 61 bin 106 adet sertifikalı zeytin fidanı ile birlikte, 2025 yılı içerisinde TAKE projesi kapsamında toplam 114 bin 456 adet fidanı çiftçilerimize ulaştırmış olduk. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi. 



Osmaniye 9.12.2025 14:32:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye’ çiftçilere sertifikalı zeytin fidanı dağıtıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Osmaniye’nin Altın Yılları ve Bir Vali Portresi
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da sulama kanalına devrilen minibüsteki 18 kişi yaralandı

2

Mersin'de "Tam Ölçekli Radyasyon Acil Durum Tatbikatı" yapıldı

3

Mersin'de çalıştığı iş yerine "yağma" süsü veren personel ve 2 şüpheliye gözaltı

4

Akseki'nin 5 Yıllık Yerel Kalkınma Stratejisi IPARD LEADER programından onay aldı

5

Antalya Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvasında Antalya Sağlıkspor birinci oldu

6

Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

7

Sudan'a çadır ulaştıracak ikinci yardım gemisi Mersin'den yola çıktı

8

Isparta'da 22 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

9

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan, "Şehit Aileleri Buluşması"nda konuştu:

10

Tokat'ta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden askerin cenazesi Isparta'da defnedildi