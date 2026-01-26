İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de dağ ve doğa sporcularından Türk Bayrağına saygı yürüyüşü

Osmaniye'de dağ ve doğa sporcuları, Amanos Dağları’nda Türk Bayrağı’na saygı yürüyüşü gerçekleştirdi. Zorkun Yaylası Şenlik Tepesi’nde bir araya gelen 30 kişilik grup, ellerinde Türk bayraklarıyla yaklaşık 8 kilometrelik yürüyüş yaparak Keldaz mevkii eteklerine ulaştı. Kar kalınlığının 1 metreyi aşması nedeniyle ilerleyemeyen ekip, burada aziz şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ardından İstiklal Marşı okunarak yürüyüş sonlandırıldı ve dönüş yoluna geçildi.
Burada bir konuşma yapan Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (ODAK) Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Akbaş, “ODAK olarak ‘Bayrağa Saygı’ yürüyüşü kapsamında Zorkun’un güneydoğusunda bulunan Daz Zirvesi’ne çıkmayı planlıyorduk. Ancak karın yoğunluğu, zeminin batak ve kar derinliğinin fazla olması nedeniyle zirveye ulaşamadan eteklerden geri dönmek zorunda kaldık. Geçtiğimiz hafta ülkemizde hepimizi derinden üzen olaylar yaşandı. Kendini bilmez bazı kişiler bayrağımıza saygısızlık yaptı. Oysa bayrak bir ülkenin namusu ve şerefidir. Bayrağın yeri gönder, kalbimizdir. Gökyüzünde dalgalandığı müddetçe özgürüz. Bu vatan da bizimdir. Bayrak özgürlüğün ve bağımsızlığın simgesidir. Hiçbir el bu bayrağa uzanamaz. Uzanan eli de oradan alır, yerine koyarız. Aziz şehitlerimizi; bu toprakları kanlarıyla sulayan, canından vazgeçen tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz.” Dedi. 
Konuşmanın ardından şehitler için dua edildi. Daha sonra, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları vatan yapan, bayrak ve vatan uğruna can veren tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.



