Osmaniye’de DEAŞ operasyonu; 3 tutuklama

Osmaniye'de jandarma ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgütsel faaliyetlerin deşifre edilmesi ve mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı oldukları tespit edilen Suriye uyruklu V.M. (42), M.H. (33) ve M.H.İ.’nin (38) il merkezinde saklandıkları belirlendi. Ekiplerin adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.