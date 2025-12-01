İlginizi Çekebilir

Kemer'de zabıta ekipleri restoran ve kafelerde denetim yaptı
Rossmann Türkiye ve iş ortaklarından hatıra ormanı
Anadolu Güçbirliği Holding ilk ana bayi toplantısını gerçekleştirdi
Osmaniye’de jandarma son bir haftada 151 şüpheliyi yakalandı
Antalya'da yaşlılar ve torunlara "Kuşaklar Arası Etkileşim" eğitimi verildi
Gazipaşa'da engellilerle ilçe protokolü futsal maçı yaptı
Osmaniye’de jandarmadan özel eğitim öğrencilerine trafik eğitimi
Antalya'da çölyak hastalarına "Glutensiz Mutfak Eğitimi" verildi
Dörtyol İlçesinin Hayırsever İş İnsanı  Yılın Kanaat Önderi: Şeyhdavut Gerkes
AK Parti'ye 11 ayda 750 binin üzerinde yeni üye katıldı

Osmaniye’de DEAŞ operasyonu; 3 tutuklama

Osmaniye’de DEAŞ operasyonu; 3 tutuklama

Osmaniye’de DEAŞ operasyonu; 3 tutuklama

Osmaniye'de jandarma ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgütsel faaliyetlerin deşifre edilmesi ve mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı oldukları tespit edilen Suriye uyruklu V.M. (42), M.H. (33) ve M.H.İ.’nin (38) il merkezinde saklandıkları belirlendi. Ekiplerin adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 



Osmaniye 1.12.2025 10:53:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye’ operasyonu; tutuklama

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Vali Yılmaz Bir Yıl Daha Görev Yapacak
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Kemer'de zabıta ekipleri restoran ve kafelerde denetim yaptı

2

Rossmann Türkiye ve iş ortaklarından hatıra ormanı

3

Anadolu Güçbirliği Holding ilk ana bayi toplantısını gerçekleştirdi

4

Osmaniye’de jandarma son bir haftada 151 şüpheliyi yakalandı

5

Antalya'da yaşlılar ve torunlara "Kuşaklar Arası Etkileşim" eğitimi verildi

6

Gazipaşa'da engellilerle ilçe protokolü futsal maçı yaptı

7

Osmaniye’de jandarmadan özel eğitim öğrencilerine trafik eğitimi

8

Antalya'da çölyak hastalarına "Glutensiz Mutfak Eğitimi" verildi

9

Dörtyol İlçesinin Hayırsever İş İnsanı  Yılın Kanaat Önderi: Şeyhdavut Gerkes

10

AK Parti'ye 11 ayda 750 binin üzerinde yeni üye katıldı