Osmaniye’de DEAŞ operasyonuna, 1 tutuklama

Osmaniye polisin DEAŞ Silahlı Terör Örgütü’nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile engellenmesine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde, sosyal medya hesabı üzerinden örgütsel içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen E.Ö.’nün yakalanması için çalışma başlatıldı. Harekete geçen polis, şüphelinin kaldığı adrese düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Ö. “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.