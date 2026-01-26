Osmaniye’de DENEYAP yarıyıl kampına 13 ilden kampçı katıldı

Osmaniye'de, DENEYAP Yarıyıl Kampı, Aslantaş Gençlik Kampı’nda 19 ilin katılımıyla başladı. Üç gün sürecek kampa 131 kampçı katılırken, eğitmenler ve görevli ekiplerle birlikte toplam 153 kişilik büyük bir organizasyon hayata geçirildi. Gençlerin hem eğlenip hem de öğrenmesini amaçlayan kamp programı kapsamında; el sanatları, müzik, tiyatro, halk oyunları, akıl ve zekâ oyunları, TEKNOFEST sunumları, ip parkuru, okçuluk, paintball, rekreatif oyunlar, sportif faaliyetler ve Kahoot gibi birçok etkinlik düzenleniyor.

Gençlik kamplarının temel amacının; gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, özgüven ve sorumluluk bilinci kazandırmak ve sağlıklı, bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak olarak ifade edildi. Bu doğrultuda hazırlanan programda gençlerin, gündüzleri spor aktiviteleriyle enerjilerini ortaya koyarken, atölye ve sahne etkinlikleriyle yeni beceriler kazandıkları vurgulandı.

Doğa ve kültür gezileriyle çevreyi yakından tanıma fırsatı bulan katılımcılar, takım ruhu içinde birlikte öğrenmenin ve üretmenin değerini deneyimliyor. DENEYAP Yarıyıl Kampı, gençlere yalnızca bir ara tatil etkinliği değil; aynı zamanda dostluk, öğrenme ve birlikte üretme duygusunu pekiştiren, hayat boyu unutulmayacak bir deneyim sunduğu kaydedildi.