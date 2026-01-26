İlginizi Çekebilir

Antakya ilçesinde tamirhanede çıkan yangın söndürüldü
GÜNCELLEME - Adana'da işçi servisinin camını kaskla kıran motosikletlinin ehliyetine el konuldu
Antalya'da yağıştan etkilenen bölgelerde çalışma yapıldı
Sabiha Gökçen bağlantı portföyüne Slovenya'nın başkenti Lübliyana'yı ekledi
OYAK Çimento ARKE Arama ve Kurtarma Ekibi kuruldu
Turkcell genç yetenekleri GNÇYTNK programına bekliyor
"Yaşayan İnsan Hazinesi" ödüllü ipek böceği yetiştiricisi Emel Duman'a plaket verildi
Techcareer.net İşveren Modülü'nü Yetenek Havuzu ile güçlendirdi
Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerine yönelik eğitim düzenlendi
Mersin'de 10. Tematik Kış Kampı "Yeni Medya ve İletişim" temasıyla başladı

Osmaniye’de DENEYAP yarıyıl kampına 13 ilden kampçı katıldı

Osmaniye’de DENEYAP yarıyıl kampına 13 ilden kampçı katıldı

Osmaniye’de DENEYAP yarıyıl kampına 13 ilden kampçı katıldı

Osmaniye'de, DENEYAP Yarıyıl Kampı, Aslantaş Gençlik Kampı’nda 19 ilin katılımıyla başladı. Üç gün sürecek kampa 131 kampçı katılırken, eğitmenler ve görevli ekiplerle birlikte toplam 153 kişilik büyük bir organizasyon hayata geçirildi. Gençlerin hem eğlenip hem de öğrenmesini amaçlayan kamp programı kapsamında; el sanatları, müzik, tiyatro, halk oyunları, akıl ve zekâ oyunları, TEKNOFEST sunumları, ip parkuru, okçuluk, paintball, rekreatif oyunlar, sportif faaliyetler ve Kahoot gibi birçok etkinlik düzenleniyor.
Gençlik kamplarının temel amacının; gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, özgüven ve sorumluluk bilinci kazandırmak ve sağlıklı, bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak olarak ifade edildi. Bu doğrultuda hazırlanan programda gençlerin, gündüzleri spor aktiviteleriyle enerjilerini ortaya koyarken, atölye ve sahne etkinlikleriyle yeni beceriler kazandıkları vurgulandı.
Doğa ve kültür gezileriyle çevreyi yakından tanıma fırsatı bulan katılımcılar, takım ruhu içinde birlikte öğrenmenin ve üretmenin değerini deneyimliyor. DENEYAP Yarıyıl Kampı, gençlere yalnızca bir ara tatil etkinliği değil; aynı zamanda dostluk, öğrenme ve birlikte üretme duygusunu pekiştiren, hayat boyu unutulmayacak bir deneyim sunduğu kaydedildi.



Osmaniye 26.01.2026 15:46:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye’ DENEYAP yarıyıl kampına ilden kampçı katıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Parkomat Sistemine Ağırlık Verilmeli
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Antakya ilçesinde tamirhanede çıkan yangın söndürüldü

2

GÜNCELLEME - Adana'da işçi servisinin camını kaskla kıran motosikletlinin ehliyetine el konuldu

3

Antalya'da yağıştan etkilenen bölgelerde çalışma yapıldı

4

Sabiha Gökçen bağlantı portföyüne Slovenya'nın başkenti Lübliyana'yı ekledi

5

OYAK Çimento ARKE Arama ve Kurtarma Ekibi kuruldu

6

Turkcell genç yetenekleri GNÇYTNK programına bekliyor

7

"Yaşayan İnsan Hazinesi" ödüllü ipek böceği yetiştiricisi Emel Duman'a plaket verildi

8

Techcareer.net İşveren Modülü'nü Yetenek Havuzu ile güçlendirdi

9

Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerine yönelik eğitim düzenlendi

10

Mersin'de 10. Tematik Kış Kampı "Yeni Medya ve İletişim" temasıyla başladı