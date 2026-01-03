İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de geçme kuralı ihlallerine hava destekli denetim: Trafikte “Kaynak Yapmaya” ceza yağdı
Osmaniye’de karla kaplı yolda UMKE’den hasta kurtarma operasyonu
Osmaniye’de emekliye ayrılan 40 yıllık öğretmene duygusal veda
Osmaniye’de soğuktan korunmak için kas içine giren kedi gülümsetti
Yedikuyular Kayak Merkezi misafirlerini ağırlamaya başladı
Kırıkhan'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Osmaniye'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü
Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlar için kış tedbirleri alındı
Müziğin birleştirici gücünde buluşan farklı mesleklerden emekliler kulakların pasını siliyor
Adanalı girişimci, yetiştirdiği ak zambak soğanlarıyla ihracata hazırlanıyor

Osmaniye’de emekliye ayrılan 40 yıllık öğretmene duygusal veda

Osmaniye’de emekliye ayrılan 40 yıllık öğretmene duygusal veda

Osmaniye’de emekliye ayrılan 40 yıllık öğretmene duygusal veda

Osmaniye'de 40 yıldır görev yapan Edebiyat öğretmeni Nihat Emelce (65), Adnan Oğuz Anadolu Lisesi’nden emekliye ayrıldı. Okuldaki 9/E sınıfında verdiği son dersin ardından düzenlenen veda programında, öğrenciler ve öğretmenler duygusal anlar yaşadı. Hazırlanan özel etkinlikte, hoparlörlerden Erkin Koray’ın seslendirdiği “Öyle bir geçer zaman ki” ile Ferdi Tayfur’un “Hatıran Yeter” adlı eserleri çalındı. Sınıfından öğrencilerinin alkışları eşliğinde çıkan Nihat Emelce, okul koridorları ve merdivenlerde kendisine sevgi gösterisinde bulunan öğrencilerin arasından geçerek uğurlandı. Öğrenciler, öğretmenlerini “Sizi çok seviyoruz hocam” sözleriyle uğurlarken, Nihat Emelce de öğrencilerine tek tek sarılarak vedalaşması duygusal anlara sahne oldu.
Veda konuşması yapan Nihat Emelce, “Farklı bir duygu yoğunluğu içerisindeyim.  Kelimeler beynimde uçuşuyor ama onları söze dökemiyorum. İçimde bir burukluk var. Bu mesleği bir ömre sığdıramadım ama ömrümü bu mesleğin içerisine sığdırdım. Son görev yerim olan Adnan Oğuz Anadolu Lisesi aynı zamanda en uzun görev yaptığım okul oldu. İyi ki bu okulda görev yapmışım, iyi ki arkadaşlarımı tanımışım, iyiki sizlerin öğretmeni olmuşum. Sizleri çok seviyorum” dedi. Duygu yüklü konuşmaların ardından emekliliğe ayrılan Nihat Emel’ce öğrencileri ve meslektaşları tarafından alkışlar eşliğinde okuldan uğurlandı. 
Okul idarecileri tarafından paylaşılan duygusal veda görüntüleri, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Paylaşımda, “Her başlangıcın bir sonu; öğretmenlik hayatında ilk ders olduğu gibi son ders de vardır. Uzun yıllar boyunca memleketine hizmet eden, onlarca öğrenci yetiştiren Nihat Emelce hocamız bugün son dersine girdi. Kıymetli hocamız emekli oldu. Rabbim emeklilik hayatını hayırlı ve bereketli kılsın” ifadelerine yer verildi. 



Osmaniye 3.01.2026 17:19:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye’ emekliye ayrılan yıllık öğretmene duygusal

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Oda Seçimleri Yaklaşırken
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2025 yılına güle güle derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye’de geçme kuralı ihlallerine hava destekli denetim: Trafikte “Kaynak Yapmaya” ceza yağdı

2

Osmaniye’de karla kaplı yolda UMKE’den hasta kurtarma operasyonu

3

Osmaniye’de emekliye ayrılan 40 yıllık öğretmene duygusal veda

4

Osmaniye’de soğuktan korunmak için kas içine giren kedi gülümsetti

5

Yedikuyular Kayak Merkezi misafirlerini ağırlamaya başladı

6

Kırıkhan'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

7

Osmaniye'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü

8

Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlar için kış tedbirleri alındı

9

Müziğin birleştirici gücünde buluşan farklı mesleklerden emekliler kulakların pasını siliyor

10

Adanalı girişimci, yetiştirdiği ak zambak soğanlarıyla ihracata hazırlanıyor