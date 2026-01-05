Osmaniye’de, emekliye ayrılan 42 yıllık öğretmene duygusal veda

Osmaniye'de meslek lisesinde görev yapan 42 yıllık Elektrik -Elektronik Teknolojisi Alanı Öğretmeni Bayram Ferhatlar (65), meslektaşları ve öğrencileri tarafından duygusal bir törenle uğurlandı. Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı binasında düzenlenen veda programında, Bayram Ferhatlar, hizmetlerinden dolayı plaket ve çiçek takdim edildi. Ferhatlar son meslek dersinin ardından koridorda bekleyen öğrencileri ile tek tek vedalaşarak okuldan ayrıldı.

Elektrik Elektronik Alan Şefi, Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi Mahmut Uçman, düzenlenen veda programında yaptığı konuşmasında, “Bugün burada sadece bir emeklilik töreni için değil; bir çınarın ve binlerce öğrencinin manevi babasının 42 yıllık destansı yürüyüşüne şahitlik etmek için toplandık. Bayram hocam, siz 42 yıl boyunca sadece kabloları birbirine bağlamadınız; hayalleri gerçeklere, öğrencileri mesleklerine bağladınız. Onlara sadece elektriğin kanunlarını değil; dürüstlüğün, disiplinin ve vatanseverliğin ağırlığını öğrettiniz. Yeri geldi yüksek gerilim hattı gibi dimdik durup işin ciddiyetini gösterdiniz; yeri geldi bir kontrol kalemi hassasiyeti ile, merhametle gönüllere dokundunuz. “Merhametli olunuz ki merhamet bulasınız” sözünü davranışlarınızla bize örnek oldunuz. Bizler için her zaman atan sigortayı kaldıran, devreyi tamamlayan, yol gösteren bir rehber oldunuz. Yeri geldi Emmioğlu olduk, yeri geldi koca kurt olduk yeri geldi hacı olasın dualarında yer aldık. Özür dilemesini bilen yiğit dava adamı Hacı olası Bayram hocam; Şimdi o meşhur atölye önlüğünüzü çıkardınız ama bizim kalbimizdeki yeriniz asla değişmeyecek. Emekliliğinizin; yetiştirdiğiniz binlerce gencin hayatına kattığınız o parlak ışık kadar aydınlık, huzurlu ve sağlıklı geçmesini diliyoruz. Yolunuz ve kalbiniz açık, devreniz her daim tamam olsun hocam. Her şey için sonsuz teşekkürler.” İfadelerini kullandı.

Duygusal anların yaşandığı programda veda konuşması yapan Bayram Ferhatlar, “42 yıl önce büyük bir heyecanla başladığım öğretmenlik yolculuğumu, bugün burada sizlerin huzurunda noktalıyorum. Bu süreçte bana destek olan, birlikte omuz omuza çalıştığım tüm idarecilerime, meslektaşlarıma ve personel arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Benim için en büyük kazanç; yetiştirdiğim öğrenciler ve onların hayatta ayakta durduklarını görmek, ‘Hocam’ diye hatırlanmaktır. Eğer bir öğrencimin hayatına küçük de olsa bir katkım olduysa, kendimi bahtiyar sayarım. Bundan sonra Fatihler yetiştiremeyeceğiz belki ama Fatih’in torunlarını yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.