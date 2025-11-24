İlginizi Çekebilir

KADEM'den "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyası
Serik Devlet Hastanesi acil servisinde tatbikat yapıldı
Karmod Fransa'da 5. etap çelik konstrüksiyon ev projesini tamamladı
Mersin'de içme suyu borusunun patlaması nedeniyle sokakları su bastı
Antalyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Burdur'da kuzenini av tüfeğiyle öldüren sanık ile eşinin yargılanması sürdü
Gülnar ilçesinde Sarıkeçili Yörükleri'ne mont hediye edildi
Hatay'da afetzede gençlerin proje üretebilmeleri için kurulan "Hatay Kamp'üs" açıldı
Antalya'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdam edilecek
AK Partili Durmuş Fatih İleri, Hatay'da STK temsilcileriyle buluştu

Osmaniye’de engelli ailelere manevi destek

Osmaniye’de engelli ailelere manevi destek

Osmaniye’de engelli ailelere manevi destek

Osmaniye'de İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde yürütülen engelli ailelere yönelik manevi destek ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Engelli Koordinatörlüğü personeli ile Altı Nokta Körler Derneği Cebelibereket Görme Engelliler Spor Kulübü temsilcileri, 16 yaşından itibaren şeker hastalığıyla mücadele eden ve bu süreçte bir gözünü, yanlış tedavi nedeniyle ise diğer gözünü kaybeden görme engelli Samiye Tosun’u evinde ziyaret etti. Ziyarette, Samiye Tosun yaşadığı süreci samimiyetle paylaşırken, Koordinatörlük ekibi tarafından kendisine manevi destek sunuldu. Ayrıca bu zorlu dönemde Tosun’a her türlü desteği veren eşi ve çocukları da tebrik edildi. Program kapsamında Engelli Koordinatörlüğü tarafından ibadet seti, Altı Nokta Körler Derneği tarafından ise makrome el işi hediye takdim edildi. 



Osmaniye 24.11.2025 15:06:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye’ engelli ailelere manevi destek

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Çarpık Kentleşme Olmasın
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

KADEM'den "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyası

2

Serik Devlet Hastanesi acil servisinde tatbikat yapıldı

3

Karmod Fransa'da 5. etap çelik konstrüksiyon ev projesini tamamladı

4

Mersin'de içme suyu borusunun patlaması nedeniyle sokakları su bastı

5

Antalyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

6

Burdur'da kuzenini av tüfeğiyle öldüren sanık ile eşinin yargılanması sürdü

7

Gülnar ilçesinde Sarıkeçili Yörükleri'ne mont hediye edildi

8

Hatay'da afetzede gençlerin proje üretebilmeleri için kurulan "Hatay Kamp'üs" açıldı

9

Antalya'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdam edilecek

10

AK Partili Durmuş Fatih İleri, Hatay'da STK temsilcileriyle buluştu