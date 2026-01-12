Osmaniye’de ev yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evde bulunan çok sayıda eşya yanarak kullanılamaz hale geldi.
Korkut Ata Mahallesi 7583 Sokak’ta bulunan müstakil evden yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese ulaşan ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı ve etkin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına müdahale sırasında yangın tüpü ve gaz maskesiyle eve giren bir itfaiye eri, içeride inceleme yaptı. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.



