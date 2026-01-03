Osmaniye’de geçme kuralı ihlallerine hava destekli denetim: Trafikte “Kaynak Yapmaya” ceza yağdı

İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de trafik ekipleri, halk arasında “kaynak yapmak” olarak bilinen ve geçme kurallarının ihlali anlamına gelen tehlikeli sürüşlere karşı denetimlerini artırdı.  İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce kent genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile drone tipi hava araçları kullanılarak trafik akışı havadan ve sabit noktalardan takip edildi. Yapılan denetimlerde, geçme kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında trafik idari para cezası uygulandı. Emniyet Müdürlüğü, kural ihlallerine ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi. Yetkililer, bu tür ihlallerin trafik kazalarına davetiye çıkardığını belirterek, sürücüleri trafik kurallarına uymaları, hem kendi can güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği için daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.



