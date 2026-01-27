Osmaniye’de gençler için 3 günlük cami kampı

İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik 3 günlük cami kampı düzenlendi. İl Müftülüğü ve Osmaniye Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü tarafından, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) destekleriyle Sunar Nuri Çomu Camii’nde ki k0amp süresince gençlere, hocalar eşliğinde Kur’an’dan kıssalar, İslam inanç esasları ve öncü sahabelerin hayatları anlatıldı. Ayrıca İslam kardeşliği ve Filistin davası ele alınarak, mazlum coğrafyalara karşı duyarlılık kazandırılması hedeflendi. Öğle ve ikindi namazları cemaatle kılınırken, öğrencilere müezzinlik görevi verilerek cami adabı ve ahlaki değerler uygulamalı olarak kazandırılmaya çalışıldı. İzci oyunları ve çeşitli etkinliklerle gençlerde sorumluluk ve görev bilinci pekiştirildi. Bu kapsamda kamp boyunca Gazze’de yaşanan insanî drama dikkat çekilirken, öğrenciler Filistinli kardeşlerine destek olmak amacıyla kendi harçlıklarından bağışta bulunmak istediklerini ifade etti. Gençlerin kendi aralarında topladığı 3 bin 620 TL, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağışlandı. Kamp sonunda cami cemaati ve gençler, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek bu tür programların artırılması yönünde temennilerde bulundu. Dua ve iyi dileklerle sona eren kamp, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.



Osmaniye 27.01.2026 14:56:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye’ gençler günlük kampı

