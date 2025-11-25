İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de hafif ticari araç refüje düştü: 2 yaralı

Osmaniye’de hafif ticari aracın refüje düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında E-5 Karayolu Düziçi–Bahçe istikametinde, Düziçi kavşağının yaklaşık 1 kilometre ilerisinde yaşandı. Bahçe yönüne ilerleyen hafif ticari araç, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri alarak gerekli çalışmaları gerçekleştirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. #düziçi #itfaiye #kaza #bahçe #trafikkazası 



