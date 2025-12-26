Osmaniye’de ilk kez üretroplasti ameliyatı başarıyla yapıldı

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde idrar yolu darlığı tanısı bulunan bir hastaya, hastane tarihinde ilk kez üretroplasti ameliyatı başarıyla uygulandı. Ameliyat, Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Gökalp, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Nezih Culha ve Üroloji Uzmanı Dr. Çağdaş Çekiç tarafından gerçekleştirildi.

Üretroplasti, idrar yolu darlıklarının tedavisinde uygulanan ileri düzey bir cerrahi yöntem olarak biliniyor. Operasyonda, darlık bulunan bölümün çıkarılması ya da kesilmesi ve idrar yolunun yeniden yapılandırılması amaçlanıyor. Günümüzde bu işlemde sıklıkla, ağız içindeki yanakların iç yüzeyinden alınan bukkal mukoza grefti kullanılıyor.

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk kez uygulanan bu operasyon, üroloji alanında önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Yapılan bu başarılı girişim sayesinde, benzer rahatsızlıkları bulunan hastaların başka illere sevk edilmesine gerek kalmadan, ileri düzey tedavi hizmetini kendi illerinde alabilmeleri mümkün hale geldi.

Başarılı ameliyatı gerçekleştiren hekimler ile tüm sağlık ekibine teşekkür edilirken, hastaya da acil şifalar dilendi.