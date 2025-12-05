Osmaniye’de ilk kez V-NOTES lateral süspansiyon ameliyatı yapıldı

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez, Vaginal Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery (V-NOTES) izsiz rahim alma ve rahim askı ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde, kadın sağlığı alanında önemli bir yeniliğe imza atıldı. Hastanede ilk kez uygulanan V-NOTES izsiz rahim alma ve rahim askı ameliyatı, Op. Dr. Hatun Çolak ve Op. Dr. Zehra Doğru tarafından iki hastaya başarıyla gerçekleştirildi. H.S. (63) ve A.S. (46) isimli hastalara yapılan operasyonlarda, V-NOTES yöntemiyle rahim alma ve lateral süspansiyon (rahim askısı) işlemlerinin yanı sıra idrar kaçırma problemine yönelik ileri düzey cerrahi uygulamalar da gerçekleştirildi. V-NOTES tekniğinin, doğal vücut açıklığından girilerek yapılan ve karında herhangi bir kesi oluşturmayan modern bir minimal invaziv cerrahi yöntem olduğuna dikkat çeken hekimler, bu sayede ameliyat sonrası ağrının daha az olduğunu, enfeksiyon riskinin düştüğünü, iz kalmadığını ve hastaların günlük yaşama çok daha hızlı dönebildiğini vurguladı. Hastanede ilk kez başarıyla gerçekleştirilen operasyonların, kadın hastalıkları ve doğum alanındaki hizmet kapasitesinin güçlendiğini gösterdiğini belirten yetkililer, modern tıbbın tüm imkânlarının Osmaniyeli vatandaşlarla buluşturulmaya devam edildiğini ifade etti. Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri, nitelikli, güvenli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmayı sürdüreceklerini kaydetti.