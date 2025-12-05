İlginizi Çekebilir

Batı Akdeniz'den 11 ayda 2 milyar 471 milyon dolarlık ihracat
Adana'da camide vatandaşlar siber dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi
Hatay'da iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Osmaniye’de Başsavcı Arısoy ve Vali Yılmaz, HSK Heyetini Ağırladı
Burdur'da kaçak avcılık yapan 4 kişiye 40 bin lira ceza
Babacan Meridian projesi Gayrettepe'de yükseliyor
Sürat Kargo, kasım kampanyalarında günlük 900 bin gönderi teslim etti
Osmaniye’de beton mikseri uçuruma devrildi, sürücü yaralandı
Osmaniye'de 2 kişin öldüğü 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Hasanbeyli’de rezerv yapı alanında 70 işyeri, 68 konut ve 600 kişilik cami yükseliyor

Osmaniye’de ilk kez V-NOTES lateral süspansiyon ameliyatı yapıldı

Osmaniye’de ilk kez V-NOTES lateral süspansiyon ameliyatı yapıldı

Osmaniye’de ilk kez V-NOTES lateral süspansiyon ameliyatı yapıldı

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez, Vaginal Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery (V-NOTES) izsiz rahim alma ve rahim askı ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde, kadın sağlığı alanında önemli bir yeniliğe imza atıldı. Hastanede ilk kez uygulanan V-NOTES izsiz rahim alma ve rahim askı ameliyatı, Op. Dr. Hatun Çolak ve Op. Dr. Zehra Doğru tarafından iki hastaya başarıyla gerçekleştirildi. H.S. (63) ve A.S. (46) isimli hastalara yapılan operasyonlarda, V-NOTES yöntemiyle rahim alma ve lateral süspansiyon (rahim askısı) işlemlerinin yanı sıra idrar kaçırma problemine yönelik ileri düzey cerrahi uygulamalar da gerçekleştirildi. V-NOTES tekniğinin, doğal vücut açıklığından girilerek yapılan ve karında herhangi bir kesi oluşturmayan modern bir minimal invaziv cerrahi yöntem olduğuna dikkat çeken hekimler, bu sayede ameliyat sonrası ağrının daha az olduğunu, enfeksiyon riskinin düştüğünü, iz kalmadığını ve hastaların günlük yaşama çok daha hızlı dönebildiğini vurguladı. Hastanede ilk kez başarıyla gerçekleştirilen operasyonların, kadın hastalıkları ve doğum alanındaki hizmet kapasitesinin güçlendiğini gösterdiğini belirten yetkililer, modern tıbbın tüm imkânlarının Osmaniyeli vatandaşlarla buluşturulmaya devam edildiğini ifade etti. Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri, nitelikli, güvenli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmayı sürdüreceklerini kaydetti. 



Osmaniye 5.12.2025 16:37:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye’ -NOTES lateral süspansiyon ameliyatı yapıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Osmaniye Fıstığının Değeri Artıyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Batı Akdeniz'den 11 ayda 2 milyar 471 milyon dolarlık ihracat

2

Adana'da camide vatandaşlar siber dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi

3

Hatay'da iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

4

Osmaniye’de Başsavcı Arısoy ve Vali Yılmaz, HSK Heyetini Ağırladı

5

Burdur'da kaçak avcılık yapan 4 kişiye 40 bin lira ceza

6

Babacan Meridian projesi Gayrettepe'de yükseliyor

7

Sürat Kargo, kasım kampanyalarında günlük 900 bin gönderi teslim etti

8

Osmaniye’de beton mikseri uçuruma devrildi, sürücü yaralandı

9

Osmaniye'de 2 kişin öldüğü 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada

10

Hasanbeyli’de rezerv yapı alanında 70 işyeri, 68 konut ve 600 kişilik cami yükseliyor