Osmaniye’de işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Osmaniye’de işçi servisi minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza, saat 15.00 sıralarında eski Toprakkale yolu üzerindeki askeriye önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü isimleri henüz öğrenilemeyen 80 AIB 523 plakalı hafif ticari araç ile 34 NJP 945 plakalı işçi taşıyan minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle7 kişi yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toprakkale Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Osmaniye 14.01.2026 19:31:00 0
