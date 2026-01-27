Osmaniye’de işçi taşıyan servis minibüsü otoyolda alev alev yandı

Osmaniye’de seyir halinde olan işçi taşıyan servis minibüsü alev alev yandı. Sürücü ve yolcular araçtan inerek kurtulurken minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, akşam saatlerinde Tarsus Adana Gaziantep (TAG)otoyolu Toprakkale ilçesi Sakızgediği mevkiinde meydana geldi. Yeni yapılan TOKİ konutları yakınlarında, Gaziantep yönüne seyir halinde olan tarım işçilerinin bulunduğu servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü aracı yol kenarına çekip araçtakileri tahliye ettikten sonra itfaiyeden yardım istedi. Alevler kısa sürede büyüyerek minibüsü sardı. ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle yolun ilgili bölümünde trafik kısa süreli olarak kontrollü şekilde sağlandı.

İlk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, minibüste büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.