Osmaniye’de jandarma son bir haftada 111 şüpheliyi yakaladı

Osmaniye'de son bir haftada jandarma bölgesinde meydana gelen 119 asayiş olayıyla ilgili 111 şüpheli yakalandı. Ayrıca çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8, ifadeye yönelik aranması bulunan 18 olmak üzere toplam 26 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 26 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında çeşitli operasyonlar ve asayiş uygulamaları yapıldı. Meydana gelen 119 asayiş olayıyla ilgili 111 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 2 adet av tüfeği, 6 gram kubar esrar, 168 kilo açık tütün sarmalık, 250 bin adet makaron, 467 adet uyuşturucu hap,  1 gram amfetamin, 1 gram kokain, 12 gr.bonzai, 21 adet cep telefonu, 15 adet kol saati,  570 adet adaptör, 6 adet sim kart, 2 adet flash bellek ve 1 adet diz üstü bilgisayar ele geçirildi. 
Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise ifadeye yönelik aranması bulunan 18 ve 0-5 yıl arası cezası bulunan 4 ve 5-10 yıl arası cezası bulunan 2, 10 yıl ve üzeri arası cezası bulunan 2 olmak üzere 26 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.



