İlginizi Çekebilir

Kemer'de zabıta ekipleri restoran ve kafelerde denetim yaptı
Rossmann Türkiye ve iş ortaklarından hatıra ormanı
Anadolu Güçbirliği Holding ilk ana bayi toplantısını gerçekleştirdi
Osmaniye’de jandarma son bir haftada 151 şüpheliyi yakalandı
Antalya'da yaşlılar ve torunlara "Kuşaklar Arası Etkileşim" eğitimi verildi
Gazipaşa'da engellilerle ilçe protokolü futsal maçı yaptı
Osmaniye’de jandarmadan özel eğitim öğrencilerine trafik eğitimi
Antalya'da çölyak hastalarına "Glutensiz Mutfak Eğitimi" verildi
Dörtyol İlçesinin Hayırsever İş İnsanı  Yılın Kanaat Önderi: Şeyhdavut Gerkes
AK Parti'ye 11 ayda 750 binin üzerinde yeni üye katıldı

Osmaniye’de jandarma son bir haftada 151 şüpheliyi yakalandı

Osmaniye’de jandarma son bir haftada 151 şüpheliyi yakalandı

Osmaniye’de jandarma son bir haftada 151 şüpheliyi yakalandı

Osmaniye'de son bir haftada jandarma bölgesinde meydana gelen 122 asayiş olayıyla ilgili 151 şüpheli yakalandı. Ayrıca çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10, ifadeye yönelik aranması bulunan 20 olmak üzere toplam 30 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 24-30 Kasım tarihleri arasında çeşitli operasyonlar ve asayiş uygulamaları yapıldı. Meydana gelen 122 asayiş olayıyla ilgili 151 şüpheli gözaltına alındı. 
Yapılan aramalarda 1 tabanca, 45 tabanca mühimmatı, 2 tabanca şarjörü, 1 tabanca susturucusu, 1 el bombası, 300 gram kimyasal madde, 200 paket kaçak sigara, 220 mililitre aseton, 181 gram uyuşturucu madde, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 58 uyuşturucu hap ele geçirildi. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise; ifadeye yönelik aranması bulunan 20, 0-5 yıl arası cezası bulunan 8, 5-10 yıl arası cezası bulunan 1 kişi ve 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş cezası bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 30 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. 



Osmaniye 1.12.2025 16:30:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye’ jandarma haftada şüpheliyi yakalandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Vali Yılmaz Bir Yıl Daha Görev Yapacak
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Kemer'de zabıta ekipleri restoran ve kafelerde denetim yaptı

2

Rossmann Türkiye ve iş ortaklarından hatıra ormanı

3

Anadolu Güçbirliği Holding ilk ana bayi toplantısını gerçekleştirdi

4

Osmaniye’de jandarma son bir haftada 151 şüpheliyi yakalandı

5

Antalya'da yaşlılar ve torunlara "Kuşaklar Arası Etkileşim" eğitimi verildi

6

Gazipaşa'da engellilerle ilçe protokolü futsal maçı yaptı

7

Osmaniye’de jandarmadan özel eğitim öğrencilerine trafik eğitimi

8

Antalya'da çölyak hastalarına "Glutensiz Mutfak Eğitimi" verildi

9

Dörtyol İlçesinin Hayırsever İş İnsanı  Yılın Kanaat Önderi: Şeyhdavut Gerkes

10

AK Parti'ye 11 ayda 750 binin üzerinde yeni üye katıldı