Osmaniye’de jandarma son bir haftada 68 şüpheliyi yakaladı

Osmaniye'de son bir haftada jandarma bölgesinde meydana gelen 81 asayiş olayıyla ilgili 68 şüpheli yakalandı. Ayrıca çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9, ifadeye yönelik aranması bulunan 18 olmak üzere toplam 27 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 15-21 Aralık tarihleri arasında çeşitli operasyonlar ve asayiş uygulamaları yapıldı. Meydana gelen 81 asayiş olayıyla ilgili 68 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 4 av tüfeği, 1942 paket kaçak sigara, 11 şişe kaçak içki ve 8 gram kubar esrar ele geçirildi. Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise ifadeye yönelik aranması bulunan 18, 0-5 yıl arası cezası bulunan 7 ve 5-10 yıl arası 2 olmak üzere toplam 27 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. 



Osmaniye 22.12.2025 16:45:00 0
