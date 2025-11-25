Osmaniye’de mavi yumurtlayan özel cins tavuk çalındı, o anlar kamerada

Osmaniye'de mavi yumurta yumurtlayan özel cins tavukların çalındığı hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay 22 Kasım Cumartesi akşamı Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, evin bahçesine girerek hedef aldığı özel cins tavukları kısa sürede topladı. Görüntülerde, şüphelinin önce bahçeyi kontrol ettiği, ardından mavi yumurtlayan tavukları diğerlerinden ayırarak toplayıp dışarı çıktığı görülüyor. Hırsızın, çaldığı tavukları bahçede ipe asılı bir tişörtün içine doldurduğu ve rahat tavırlarla olay yerinden uzaklaştığı da kameraya yansıdı. Tavukları çalınan Sertan Yılmaz, bir süredir benzer şekilde tavuklarının kaybolduğunu, olayın güvenlik kamerasıyla netleştiğini belirterek şüphelinin yakalanmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.