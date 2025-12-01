İlginizi Çekebilir

Kemer'de zabıta ekipleri restoran ve kafelerde denetim yaptı
Rossmann Türkiye ve iş ortaklarından hatıra ormanı
Anadolu Güçbirliği Holding ilk ana bayi toplantısını gerçekleştirdi
Osmaniye’de jandarma son bir haftada 151 şüpheliyi yakalandı
Antalya'da yaşlılar ve torunlara "Kuşaklar Arası Etkileşim" eğitimi verildi
Gazipaşa'da engellilerle ilçe protokolü futsal maçı yaptı
Osmaniye’de jandarmadan özel eğitim öğrencilerine trafik eğitimi
Antalya'da çölyak hastalarına "Glutensiz Mutfak Eğitimi" verildi
Dörtyol İlçesinin Hayırsever İş İnsanı  Yılın Kanaat Önderi: Şeyhdavut Gerkes
AK Parti'ye 11 ayda 750 binin üzerinde yeni üye katıldı

Osmaniye’de mazgala düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Osmaniye’de mazgala düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Osmaniye’de mazgala düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Osmaniye'de bir işyerinin önünde bulunan ve üzeri demir parmaklıklarla kapalı mazgala düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay, İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Üzeri demir parmaklıklarla kapalı mazgala düşen yavru kediyi kendi imkânlarıyla çıkaramayan sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, kediyi kurtarmak için mazgalın üzerindeki demir parmaklıkları hidrolik kesme makasıyla kesti. Açılan alandan içeriye uzanan bir itfaiye eri, özel koruyucu eldivenler kullanarak yavru kediyi bulunduğu yerden dışarıya çıkardı.
Kurtarılan yavru kedi, sağlık durumunun iyi olduğu görülmesinin ardından sahibine teslim edildi. Kedinin sahibi ise hızlı ve hassas müdahalesi için itfaiye ekiplerine teşekkür etti. 



Osmaniye 1.12.2025 12:14:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye’ mazgala düşen yavru itfaiye ekiplerince kurtarıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Vali Yılmaz Bir Yıl Daha Görev Yapacak
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Kemer'de zabıta ekipleri restoran ve kafelerde denetim yaptı

2

Rossmann Türkiye ve iş ortaklarından hatıra ormanı

3

Anadolu Güçbirliği Holding ilk ana bayi toplantısını gerçekleştirdi

4

Osmaniye’de jandarma son bir haftada 151 şüpheliyi yakalandı

5

Antalya'da yaşlılar ve torunlara "Kuşaklar Arası Etkileşim" eğitimi verildi

6

Gazipaşa'da engellilerle ilçe protokolü futsal maçı yaptı

7

Osmaniye’de jandarmadan özel eğitim öğrencilerine trafik eğitimi

8

Antalya'da çölyak hastalarına "Glutensiz Mutfak Eğitimi" verildi

9

Dörtyol İlçesinin Hayırsever İş İnsanı  Yılın Kanaat Önderi: Şeyhdavut Gerkes

10

AK Parti'ye 11 ayda 750 binin üzerinde yeni üye katıldı