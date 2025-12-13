Osmaniye’de otobüste 277 kaçak cep telefonu ele geçirildi

İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada 277 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, şerh işlemi uygulanan firmaya ait otobüs otoparka çekildi. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, 12 Aralık 2025 tarihinde oluşturulan uygulama noktasında durdurulan bir otobüste arama yapıldı. Aramada, siyah poşetler içerisinde 277 adet gümrük kaçağı cep telefonu bulundu. Polis ekipleri, olayla ilgili Emrah O., Uğur O. ve Hıdır O. hakkında adli işlem başlattı. Ayrıca, kaçak ürünlerin taşındığı firmaya ait otobüs hakkında şerh işlemi uygulanarak araç otoparka çektirildi.



