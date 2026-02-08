Osmaniye’de otomobil bagajında 36 kilo skunk ele geçirildi

Osmaniye’de polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı otomobilin bagajında 36 kilo skunk ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince “Uyuşturucu ile Mücadele” kapsamında çalışma başlatıldı. Bu çerçevede otoyol üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Hassas burunlu Narkotik köpekle birlikte yapılan aramada, bagaj bölümünde 36 kilo 650 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçta bulunan V.B.E. ve Y.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.