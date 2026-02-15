Osmaniye’de otomobil devrildi: 2’si çocuk 4 yaralı

Osmaniye’de kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus–Adana–Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Bahçe ilçesi mevkiinde meydana geldi. Osmaniye istikametinden Gaziantep yönüne seyir halinde olan 35 HGA 544 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan araç yol ortasında yan şekilde durdu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 2’si çocuk toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bahçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yetkililer, sürücüleri yağışlı hava koşullarında daha dikkatli ve kontrollü olmaları konusunda uyardı.