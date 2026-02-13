Osmaniye’de otoyolda temizlik yapan karayolu işçilerine otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde sabah saatlerinde otoyolda temizlik çalışması yapan karayolu işçilerine otomobil çarptı. Kazada Hüseyin Melih Gökçe hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Düziçi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece yaşanan kazalar ve etkili olan yağışın ardından yolda temizlik çalışması yapan karayolu ekiplerinin bulunduğu alana, Halil B. yönetimindeki 34 JK 7260 plakalı otomobil dubaları devirerek girdi. Çarpmanın etkisiyle işçiler yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Düziçi’ne bağlı Ellek Beldesi nüfusuna kayıtlı Karayolları işçisi Hüseyin Melih Gökçe’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.