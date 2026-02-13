İlginizi Çekebilir

Biyoteknoloji Vadisi ve Üsküdar Üniversitesi'nden "Stratejik İş Birliği Protokolü"
Serebral palsili Selcen ile hastanede tanıştığı Tufan'ın engel tanımayan aşk hikayesi
Vali Serdengeçti: Dere yatakları ve riskli alanlardan uzak durun
Antalya'ya 40 günde geçen yılın toplamı kadar yağış düştü
Arçelik yeni akıllı mutfak robotu ThermoGurme'yi tüketicilerin beğenisine sundu
Kesme çiçek ihracatında "aslanağzı" alternatif oldu
Çukurova'da çiçekler Sevgililer Günü'ne hazır
Türkiye'de araç sahipliği oranı ikinci el otomobil pazarında güçlü büyümeye işaret ediyor
Nesli tehdit altındaki "boğa vatozu" Antalya'da sürü halinde ağa takıldı
Eğitimcinin çalışır durumdaki nostalji radyoları kültürel hafızayı bugüne taşıyor

Osmaniye’de otoyolda temizlik yapan karayolu işçilerine otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Osmaniye’de otoyolda temizlik yapan karayolu işçilerine otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Osmaniye’de otoyolda temizlik yapan karayolu işçilerine otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde sabah saatlerinde otoyolda temizlik çalışması yapan karayolu işçilerine otomobil çarptı. Kazada Hüseyin Melih Gökçe hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Düziçi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece yaşanan kazalar ve etkili olan yağışın ardından yolda temizlik çalışması yapan karayolu ekiplerinin bulunduğu alana, Halil B. yönetimindeki 34 JK 7260 plakalı otomobil dubaları devirerek girdi. Çarpmanın etkisiyle işçiler yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Düziçi’ne bağlı Ellek Beldesi nüfusuna kayıtlı Karayolları işçisi Hüseyin Melih Gökçe’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



Osmaniye 13.02.2026 11:23:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye’ otoyolda temizlik yapan karayolu işçilerine otomobil çarptı: yaralı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Doğru Bildiğimiz Yolda Devam Edeceğiz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

"Mesele Milletse, Devletin Yaptığı Alkışlanır!"
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Biyoteknoloji Vadisi ve Üsküdar Üniversitesi'nden "Stratejik İş Birliği Protokolü"

2

Serebral palsili Selcen ile hastanede tanıştığı Tufan'ın engel tanımayan aşk hikayesi

3

Vali Serdengeçti: Dere yatakları ve riskli alanlardan uzak durun

4

Antalya'ya 40 günde geçen yılın toplamı kadar yağış düştü

5

Arçelik yeni akıllı mutfak robotu ThermoGurme'yi tüketicilerin beğenisine sundu

6

Kesme çiçek ihracatında "aslanağzı" alternatif oldu

7

Çukurova'da çiçekler Sevgililer Günü'ne hazır

8

Türkiye'de araç sahipliği oranı ikinci el otomobil pazarında güçlü büyümeye işaret ediyor

9

Nesli tehdit altındaki "boğa vatozu" Antalya'da sürü halinde ağa takıldı

10

Eğitimcinin çalışır durumdaki nostalji radyoları kültürel hafızayı bugüne taşıyor