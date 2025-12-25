İlginizi Çekebilir

Nu Steel House akıllı ev modellerini Karadağ üzerinden Avrupa'ya taşıyor
Yeni yıl yeni hedefler ve yenilenme duygusunu güçlendiriyor
Osmaniye'de Tenis Turnuvası düzenlendi
Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı
Bayegan Vakfından milli satranç sporcusu büyükusta Ediz Gürel'e destek
Kovid-19 ve benzeri salgınlara karşı domates kullanarak yenilebilir aşı üretmeyi hedefliyorlar
Kahramanmaraş'ta atık kağıtlardan üretilen karton robot öğrencilere çevre bilinci kazandırdı
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Hatay'da şekerleme üretim tesisleri denetlendi
Hatay'da St. İlyas Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi

Osmaniye’de özel spor tesisleri denetlendi

Osmaniye’de özel spor tesisleri denetlendi

Osmaniye’de özel spor tesisleri denetlendi

Osmaniye'de il genelinde faaliyet gösteren özel spor tesislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerin amacının yalnızca eksiklikleri tespit etmek olmadığı, aynı zamanda tesis yöneticileriyle iş birliği içinde çözüm odaklı bir yaklaşım geliştirmek olduğu vurgulandı.
Ekipler, kontroller sırasında tesislerin hijyen koşullarını, spor dallarına uygunluğunu ve Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği’ne uyumunu titizlikle inceledi. Yapılan denetimlerde, her yaş grubundan vatandaşın güvenli, sağlıklı ve standartları yüksek ortamlarda spor yapabilmesinin hedeflendiği belirtildi. Denetimler sonrasında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için tesis yetkililerine gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılırken, mevzuata uygun şekilde faaliyet gösteren işletmelere ise teşekkür edildi. Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporun yaygınlaştırılması, tesislerin hizmet kalitesinin artırılması ve özellikle gençlerin daha güvenli alanlarda spor yapabilmesi amacıyla denetim ve rehberlik çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini kamuoyuyla paylaştı. 



Osmaniye 25.12.2025 11:42:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye’ tesisleri denetlendi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

TOKİ Herkese Bir Anahtar Verse Ne Olur?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Nu Steel House akıllı ev modellerini Karadağ üzerinden Avrupa'ya taşıyor

2

Yeni yıl yeni hedefler ve yenilenme duygusunu güçlendiriyor

3

Osmaniye'de Tenis Turnuvası düzenlendi

4

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı

5

Bayegan Vakfından milli satranç sporcusu büyükusta Ediz Gürel'e destek

6

Kovid-19 ve benzeri salgınlara karşı domates kullanarak yenilebilir aşı üretmeyi hedefliyorlar

7

Kahramanmaraş'ta atık kağıtlardan üretilen karton robot öğrencilere çevre bilinci kazandırdı

8

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

9

Hatay'da şekerleme üretim tesisleri denetlendi

10

Hatay'da St. İlyas Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi