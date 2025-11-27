Osmaniye’de pazar yerinde cep telefonu hırsızlığına 5 tutuklama

Osmaniye’de kurulan semt pazarında yankesicilik yaparak cep telefonu çalan 2’si kadın 5 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Salı Pazarı’nda iki farklı vatandaştan cep telefonu çalınması üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti.

Düzenlenen operasyonla 5 şüpheli, kullandıkları araçla birlikte yakalandı. Araçta yapılan aramada, araca özel olarak hazırlanmış gizli bir bölmede saklanan çalıntı cep telefonları ele geçirilerek mağdurlara teslim edildi.

Şüpheliler hakkında yapılan sorgulamalarda; M.O.’nun 2 yankesicilik ve 2 hırsızlık olmak üzere toplam 10, S.Y. ‘nin 2 yankesicilik ve 1 hırsızlık olmak üzere toplam 5, M.O.’nun 3 yankesicilik ve 12 hırsızlık olmak üzere toplam 21, Y.O. ‘nun 2 yankesicilik olmak üzere toplam 4, ve A.G.’nin 2 yankesicilik olmak üzere toplam 4 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerden birinin gözcülük yaptığı, diğerlerinin cep telefonlarını çaldığı, daha sonra aynı pazar yerine tekrar gelerek ikinci bir cep telefonunu çaldıkları ve mağdurların telefonlarını aradığı anlar net şekilde görüldü.