Osmaniye’de rezerv alanlarındaki konut ve işyeri çalışmaları sürüyor

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Rahime Hatun, Esenevler ve Alibeyli mahalleleri ile Su Parkı Rezerv Alanı’nda yapımı devam eden işyeri ve konutlarda incelemelerde bulundu. Vali Serdengeçti, çalışmalar hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Zafer Bektaş’tan bilgi aldı. 
Konutları gezerek yetkililerden bilgi alan Vali Serdengeçti, hak sahiplerine hitaben, “Güzel bir yuva, Allah güzel güzel kullandırsın insanlarımıza. Allah devletimize, milletimize güç, kuvvet versin” dedi.
İnşaatlarda çalışan işçilere de kolaylıklar dileyen Vali Serdengeçti, “Allah yardımcınız olsun, emeklerinize sağlık” ifadelerini kullandı. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Serdengeçti, “Alibeyli, Esenevler ve Rahime Hatun mahallelerimizde bulunan rezerv alanlarında devam eden çalışmaları yerinde gördük. Yükselen her dükkân, her konut; devletimizin sarsılmaz gücünün ve milletine olan sevdasının birer mührüdür. Allah devletimize zeval vermesin” diye konuştu. İncelemelere Vali Yardımcısı Aziz Onur Aydın da katıldı.



Osmaniye 29.01.2026 15:55:00
