Osmaniye’de safran yetiştiriciliğinden olumsu sonuçlar alınmaya başlandı

İbrahim EMÜL/Osmaniye, (DHA) - OSMANİYE merkeze bağlı Bahçe köyünde yürütülen safran yetiştiriciliği çalışmalarında olumlu sonuçlar elde edildi. Ekonomik getirisi oldukça yüksek olan ve “Kırmızı altın” olarak anılan safran bitkisine ilgi her geçen gün artarken, üretim alanlarının da genişlediği belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı biriminde görevli teknik personel, çiftçilere eğitim, bilgilendirme ve kuruluş süreçlerinde sürekli destek verdiklerini vurguladı. Yetkililer, safran yetiştiriciliğinin bölge için önemli bir alternatif ürün olma yolunda ilerlediğini ifade etti. Safranın, karasal ve ılıman iklimde yetişen soğanlı bir kültür bitkisi olduğu ve dünyanın en pahalı baharatı olarak bilindiği kaydedildi.



Osmaniye 12.12.2025 12:05:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye’ safran yetiştiriciliğinden olumsu sonuçlar alınmaya başlandı

