Osmaniye’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye'de sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Dün geceden bu yana aralıklarla etkili olan yağışlar nedeniyle kent genelinde su birikintileri oluştu, vatandaşlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar ise mazgalların tıkanması sonucu oluşan su birikintilerinde mahsur kaldı.

Merkezde bir otomobil, biriken suyun içinden geçmek isterken yolda kaldı. Araç, belediyeye ait traktörle çekilerek bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağanak yağışın ardından Osmaniye Belediyesi’ne bağlı İtfaiye, Temizlik İşleri, Zabıta, Su ve Kanalizasyon ile Fen İşleri Müdürlükleri başta olmak üzere tüm ekipler sahada görev aldı. Alt geçitlerde oluşan su birikintileri, temizlik ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle giderildi. Yağış nedeniyle arızalanan ve yolda kalan araçlar ise belediye ekiplerince güvenli şekilde çekilerek kurtarıldı. Yetkililer, yağışların etkili olduğu süreçte vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Diğer yandan, merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi’nde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Altyapının yetersiz kaldığı bölgelerde ise bazı ev ve iş yerleri su baskınına maruz kaldı.