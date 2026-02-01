İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de Şehit Kadir Dingil İçin Mevlid Programı Düzenlendi
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil, şehadetinin ikinci sene-i devriyesinde düzenlenen Mevlid-i Şerif programıyla anıldı.
Osmaniye merkeze bağlı Çona Köyü’ndeki baba ocağında gerçekleştirilen programa; 12. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Hüseyin Yılmaz, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Şener Kaytez, MHP İl Başkanı Yusuf Çomu, MHP İlçe Başkanı Bilal Çenet, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı İsmail Kaba ile dernek yönetimi, şehidin silah arkadaşları, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak dualAR edildi. Duygulu anların yaşandığı anma programı, yapılan duaların ardından sona erdi.
 



Osmaniye 1.02.2026
