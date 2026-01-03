Osmaniye’de soğuktan korunmak için kas içine giren kedi gülümsetti

İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de soğuk havadan korunmak isteyen bir kedi, dışarıya park edilmiş bir motosikletin gidonuna asılı kaskın içine girerek ilginç bir görüntü oluşturdu. Kaskın içinde sıcak bir yer bulan kediyi görenler hem şaşırdı hem de tebessüm etti.
Osmaniye merkez Ahmet Yesevi Mahallesi’nde ki o anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kedinin yanına yaklaşan vatandaş, hem kediyi sevdi hem de o anları görüntüledi. Görüntüler, “Soğuk havada yatacağı yeri de biliyor. Bu soğuk havalarda hayvanları da düşünelim” notuyla sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan paylaşım, soğuk kış günlerinde sokak hayvanları için duyarlılık çağrısı olarak da dikkat çekti. Vatandaşlar, özellikle kış aylarında sokak hayvanları için barınma ve mama desteğinin önemine vurgu yaptı. 



Osmaniye 3.01.2026
