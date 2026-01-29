Osmaniye’de tamamlanan 10 köy konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi

Osmaniye’de yapımı tamamlanan 10 köy konutunun anahtarları, düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, hak sahiplerine, evlerinde sağlıkla, huzurla ve mutlulukla nice güzel günler yaşamalarını diledi.

Düziçi İlçesine bağlı Böcekli Beldesi Yeşilyurt Mahallesinde yapımı tamamlanan 10 köy konutunun anahtarı, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti ve protokol mensuplarının katılımıyla düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi. Anahtar teslim törenine Düziçi Kaymakamı Kadir Yurdagül ve Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba da katıldı. Vatandaşlara anahtarlarını teslim eden Vali Serdengeçti, “Hayırlı olsun, güle güle kullanın inşallah. Devletimiz var olsun.”diye konuştu. Hak sahipleriyle bir süre sohbet eden Vali Serdengeçti, evlerinde sağlıkla, huzurla ve mutlulukla nice güzel günler yaşamalarını diledi. Vali Serdengeçti’ye görevinin hayırlı olması dileklerini sunan köy sakinleri, evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, “Allah devletimizden razı olsun, çok teşekkür ediyoruz.”dediler.