Osmaniye’de ‘Vatan ve Kahramanlık’ Buluşması: Gaziler Tecrübelerini Paylaştı

Osmaniye'de Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesi’nde “Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları” programı gerçekleştirildi. Terörle mücadele ve Kıbrıs Gazilerinin katılımıyla düzenlenen etkinliğin, öğrencilerin milli bilinç, tarih farkındalığı ve vatan sevgisini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi. 
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar’ın koordinasyonunda yapılan programa, Terörle Mücadele Gazileri ile Kıbrıs Barış Harekâtı Gazileri katıldı. Etkinliğe Jandarma Maliye Üsteğmen Mehmet Fatih Ellez, Jandarma Maliye Teğmen Çağrı Gökalp Hakkoymaz, Jandarma Astsubay Mustafa Kısapala ile Kıbrıs Gazileri Mehmet Ersoylu, Ahmet Tuncel, Ömer Candemir, Mehmet Küçüktaş ve Süleyman Doğan iştirak etti. Gaziler, görevleri sırasında yaşadıkları zorlukları, vatan savunmasındaki fedakârlıkları ve şehitlik-gazilik kavramlarının taşıdığı anlamı öğrencilere kendi ifadeleriyle aktardı. Öğrenciler program boyunca milli birlik, beraberlik ve vatan sevgisinin önemine ilişkin güçlü mesajlar aldı. Gazilerin samimi anlatımları, etkinliğe duygusal ve öğretici bir nitelik kazandırdı. 
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, okul yönetimine teşekkür ederek eğitim kurumlarının milli değerlerin gelecek nesillere aktarılmasındaki rolüne dikkat çekti.
Programla ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Müdürü Tolga Nacar, “Gençlerimizin kahraman gazilerimizle bir araya gelerek onların tecrübelerinden istifade etmesi son derece kıymetlidir. Bu tür programlar, milli tarih bilincinin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir köprü görevi görmektedir. Katkı sağlayan tüm gazilerimize, okul idaremize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Nacar, vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru için fedakârca görev yapan tüm gazilere şükranlarını sunduğunu belirterek, programa katılarak öğrencilere ilham veren gazilere saygılarını iletti. 



Osmaniye 2.12.2025 09:41:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye’ ‘Vatan Kahramanlık’ buluşması: Gaziler tecrübelerini paylaştı

