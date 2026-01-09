Osmaniye’de yolcu otobüsünde 4,7 kilo metamfetamin ele geçirildi

Osmaniye'de polisin arama yaptığı yolcu otobüsünün bagajındaki valiz içerisinde 4,7 kilo metamfetamin ele geçirildi, şüpheli S.L. tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, otoyol üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir yolcu otobüsü durdurularak arama yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpekle birlikte yapılan detaylı aramada, bagaj bölümünde bulunan bir valiz içerisinde 4 kilo 715 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli S.L. hakkında, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.