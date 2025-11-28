Osmaniye’de zabıta ve tarım müdürlüğünden ortak gıda denetimi

İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de zabıta ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri, kent genelinde ortaklaşa gıda denetimi gerçekleştirdi. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, işletmeler tek tek gezilerek hijyen kuralları ve uygunluk şartları titizlikle incelendi.
Fırın, kasap, pastane gibi gıda üretim ve satış noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde, gıda güvenliği, temizlik, çalışma koşulları ve ürün uygunluğu kontrol edildi. Ekipler, işletme sahipleri ve çalışanlara gerekli uyarılarda bulunarak hijyen kurallarına azami önem verilmesi gerektiğini hatırlattı.
Denetim ekipleri, “Sizler hijyen kurallarına dikkat edeceksiniz, bizler de denetlemeye devam edeceğiz.” ifadeleriyle işletmelere çağrıda bulundu. Kentte et, tavuk ve süt ürünleri gibi yüksek riskli gıdaların üretim ve satışının yapıldığı işletmelere yönelik denetimlerin yoğunlaştırıldığı, halkın güvenilir gıdaya ulaşması için çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürüleceği vurgulandı. 

 



Osmaniye 28.11.2025
