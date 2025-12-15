Osmaniye'deki kazada ölen 3 kişi toprağa verildi

Osmaniye’de hafif ticari aracın otomobile çarptığı kazada hayatını kaybeden Süleyman (26) ve Sevde Körkü (26) çifti ile Mehmet Toy (77), Düziçi ilçesinde toprağa verildi. Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Osmaniye–Gaziantep karayolunda meydana geldi. Osmaniye’den Gaziantep istikametine seyir halinde olan 80 DM 178 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Araç, karşı yönden gelen S.K.K. yönetimindeki 80 AIB 231 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobilde bulunan makine mühendisi Süleyman Körkü (26) ile avukat eşi Sevda Körkü (26) ve hafif ticari araçta bulunan Mehmet Toy’un (77) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Mehmet Toy’un, eniştesiyle birlikte Osmaniye’deki akrabalarının cenaze programından döndüğü öğrenildi. Toy’un cenazesi, Yarbaşı Beldesi Karaçarlı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren Süleyman Körkü ve eşi Sevda Körkü’nün ise Osmaniye’de ikamet ettikleri, aile ziyareti için gittikleri kentten dönüş yolunda kazanın meydana geldiği belirtildi. Çiftin araçta bulunan 39 günlük kız bebeklerinin kazadan yaralı olarak kurtarıldığı ve hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Süleyman ve Sevda Körkü’nün cenazeleri, Düziçi Yeni Mezarlığı’nda defnedildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.